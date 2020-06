Affaire Aliou Sall: le réquisitoire du Procureur toujours attendu

L'enquête judiciaire ouverte après le scandale Petrotim il y a un an, est bouclée depuis des mois par le Doyen des Juges Samba Salle. Seulement, le dossier, communiqué au parquet n'a plus connu d'avancée. Le procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye, n'ayant toujours pas fait son réquisitoire définitif, coincé entre ses mains, rappelle L'Observateur.



Surpris, dégoûtés, révoltés et déçus d'une telle découverte impliquant le frère cadet du chef de l'État, les Sénégalais ont caché leur hargne. Les réactions se bouclaient sur la toile et sur les plateaux de télévision. Durant des jours, on ne parlait que de cette enquête.



S'exprimant lors d'une conférence de presse, le Procureur de la République, a lancé un appel à témoins, appelant toute personne détentrice d'une quelconque information se rapportant à ce dossier à aider à la manifestation de la vérité.



26 témoins à la Dic, le parquet vise X et non Aliou Sall



L'information reçue par la population, le défilé a commencé. A la Division des investigations criminelles, 26 personnes ont été entendues. Seulement le réquisitoire du Procureur fait jaser plus d'eux. Alors que beaucoup s'attendaient voir Aliou Sall au banc des accusés, il a été épargné par le Procureur qui a visé X. Aliou Sall n'est pas inquiété. Encore moins son présumé complice Frank Timis.



L'ouverture d'une information judiciaire est optée par le Boss du parquet de Dakar, après une quinzaine de jours. Le Doyen des juges, Samba Sall, hérité du brûlant dossier, il est chargé de poursuivre les investigations pour avoir des résultats concrets qui vont aider à identifier X.