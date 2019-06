Affaire Aliou Sall: « nous sommes prêts à travailler pour l’éclatement de la vérité »

Convoqué ce lundi 17 juin 2019 par la Division des investigations criminelles (Dic), le président de l'Alliance sauvé le Sénégal, Babacar Mbaye Ngaraf s’est dit prêt à travailler pour l’éclatement de la vérité dans cette affaire de soupçon de corruption de Aliou Sall, frère du chef de l’Etat, au sortir de son audience avec les enquêteurs.



« On nous demandé, au cours de l’enquête des documents que nous ne disposons pas ici. Nous leur avons dit que nous nous mettons à leur disposition pour répondre à chaque fois que de besoins », a expliqué M. Mbaye, aux journalistes, au sortir de son entretien.



Le président de l'Alliance sauvé le Sénégal est prêt à aller répondre même à la justice internationale. « Que ce soit à Paris, à New York, en haute mer, au ciel, partout où on nous appellera, on y ira pour travailler à l’éclatement de la vérité dans cette affaire Aliou Sall », promet-il.



Par ailleurs, il a appelé les Sénégalais, à la vigilance et à la mobilisation continue pour éviter que la stratégie de la Police triomphe sur l’urgence de la vérité.