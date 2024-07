Affaire Ameth Zusane Camara, émigration irrégulière : le groupe parlementaire BBY rappelle l'Etat à l'ordre

Les députés du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar rappellent au nouveau régime les priorités de l'heure auxquelles il doit s'attaquer. Dans une note rédigée hier jeudi et parvenue à PressAfik ce vendredi, les parlementaires ont fermement condamné avant d'appeler l'Etat à trouver une solution à l'émigration clandestine qui continue son bon homme de chemin. " Les députés du groupe Benno Bokk Yaakaar condamnent avec fermeté, I'arrestation arbitraire de leur camarade Amath Suzane Camara et demandent au Gouvernement de plutôt travailler à arrêter cette émigration irrégulière qui continue de tuer nos enfants dans la mer, en essayant au moins de respecter les promesses que les anciens opposants avaient faites à une jeunesse désespérée et surtout avide d'emplois", a rappelé le groupe parlementaire BBY.



Toutefois, les députés du groupe parlementaire BBY ont tenu à renouveler leur attachement "pour la diffusion de I'idéologie et de la doctrine qui sous tendent leurs combats au bénéfice des populations sénégalaises".

Last but not least, ces parlementaires "demeurent plus que jamais à l'écoute de leurs concitoyens et joueront le rôle qui est le leur dans la plénitude des prérogatives qui sont les leurs à l'Assemblée Nationale", tels sont les derniers propos tenus lors de la rencontre du jeudi 25 juillet 2024.