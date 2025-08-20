Affaire Arcelor Mittal : Aly Ngouille Ndiaye rentre chez lui après son audition

L’audition d’Aly Ngouille Ndiaye a pris fin. Selon des informations, l’ancien ministre des Mines sous Macky Sall est rentré chez lui.
Pour rappel, il est entendu dans le cadre de l’affaire opposant l’État du Sénégal à Arcelor Mittal. Selon des informations relayées par la presse ce mercredi, le doyen des juges a lancé une série d’auditions visant à faire la lumière sur le protocole de paiement de 140 millions de dollars.
Par ailleurs, des sources autorisées précisent que le magistrat instructeur a également convoqué, en qualité de témoin, l’ancien ministre du Budget Birima Mangara.
Le quotidien Libération rappelle qu’une information judiciaire avait été ouverte par le parquet de Dakar pour des faits présumés « d’association de malfaiteurs, corruption, recel, blanchiment de capitaux, escroquerie et complicité » dans ce dossier.
