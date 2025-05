Affaire Azoura Fall : Thierno Bocoum salue un « signal fort » et plaide pour Abdou Nguer et Assane Diouf

Thierno Bocoum s’est exprimé suite à la libération d’Assane Gueye, alias Azoura Fall, pour raisons de santé. Le président du mouvement AGIR salue un signal fort, qui, selon lui, mérite d’être souligné. Il en a profité pour dénoncer « l’injustice » entourant les cas d’Abdou Nguer et d’Assane Diouf, appelant à plus « d’équité et de célérité » dans le traitement de leurs dossiers.



Voici l’intégralité de sa publication.



Dans l’affaire Azoura, le procureur a agi, la justice suit son cours.



Voilà le signal fort, que nous espérions. Il mérite d’être salué sans réserve.

À présent, que le flambeau de l’équité continue de briller pour tous.



L’injustice qui frappe Abdou NGuer, Assane Diouf et d’autres doit cesser.



Eux aussi doivent répondre devant la justice dans les mêmes conditions de célérité et d’équité.



Le maintien de leur dossier en instruction est difficilement justifiable surtout face à des chefs d’accusation qui relèvent du flagrant délit chez d’autres.



Thierno Bocoum

Président AGIR