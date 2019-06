Affaire BBC-Petrotim-Aliou Sall : Jamra condamne les menaces et intimidations du pouvoir

Le reportage publié par BBC faisant des révélations sur la corruption et pot-de-vin qu’aurait reçu le frère du Président, Aliou Sall suite à l’octroi des contrats concessionnaires du pétrole sénégalais à Frank Timis, fait réagir plus d’un. L’Ong Jamra qui a rejoint mardi 11 juin la Plateforme « Aar li nu Bokk », pour que la lumière soit faite dans cette affaire, s’indigne contre « les menaces » et « intimidations » à peine voilées du pouvoir.



« BBC a incontestablement levé un lièvre et s’est entourée des précautions déontologiques d’usage et des accusations graves sont portées contre Aliou Sall, frère du Chef de l’Etat », déclare l’Ong Jamra.



L’organisation islamique rappelle le Procureur général, qui doit faire face à la presse ce mercredi dans l’après-midi, ses responsabilités. Mame Makhtar Guèye et Cie soulignent qu’ : « Il sait parfaitement que tous les regards sont désormais tournés vers le Temple de Thémis ».



Avant de condamner « les menaces qui auraient été proférées à ceux qui avaient simplement daigné répondre aux demandes d’interviews de la BBC ». Ils souhaitent que le Procureur « s’autosaisisse également sur ces intimidations antidémocratiques et inacceptables dans un Etat de droit ».