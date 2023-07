Affaire Birame Souley: Yewwi dénonce une "entreprise de diabolisation" du Pastef de la part de APR/BBY

La Coalition Yewwi Askan Wi dénonce une "entreprise de diabolisation" du parti PASTEF et de son leader, le Président Ousmane Sonko de la part de l'APR/BBY dans l'affaire Birame Souley Diop et appelle au sens de responsabilité.



« Depuis les propos tenus par l'honorable député Birame Souleye Diop, lors d'un point de presse, les réactions du système APR/BBY s'enchainent, les unes plus cocaces que les autres», rappelle la coalition dans un communiqué.



Yewwi Askan Wi dénonce cette "entreprise de diabolisation" du parti PASTEF et de son leader, le Président Ousmane Sonko, et cette "tentative surannée" d'enfoncer l'auteur qui a déjà présenté ses excuses publiques. « Son intention n'a jamais été de s'attaquer à un chef d'état ami du Sénégal et ses propos ne sauraient nullement affecter les relations amicales et fraternelles, plusieurs fois séculaires entre nos deux peuples», soutient Yewwi



La Coalition Yewwi Askan Wi en appelle "au sens des responsabilités de ces pyromanes, et invite à éviter toute véléité d'envenimer le climat politique qui ne serait que préjudiciable au Sénégal".