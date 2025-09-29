Affaire Bocar Samba Dièye Vs Cbao- Attijari : le Tribunal de commerce se déclare incompétent

L’affaire prend sa source le 03 Avril 2017 quand le Tribunal hors classe de Dakar sur saisie de la banque, avait ordonné l’expulsion de Bocar Samba Dièye des immeuble objets des TF 8403/Gr, 16.787/Gr et 9293/Gr pour « occupation sans droit ni titre, ce tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de son chef ».

Ces trois immeubles de Bocar Samba Dièye avaient été saisis par Cbao-Attijari sur la base d’une créance supposée que conteste l’opérateur économique.



Selon le journal Libération dans sa parution de ce lundi, la banque avait signé à Bocar Samba Dièye un acte tendant à expulsion après avoir fait muter les immeubles en son nom le 14 juillet dernier. Par la suite, le 25 juillet dernier l’opérateur économique avait été sommé de libérer les immeubles 24h après la signification de l’acte.

A ce sujet, Bocar Samba Dièye avait introduit une opposition vidée par le Tribunal de commerce le 22 septembre dernier. Après s’être déclarer incompétent, le tribunal a aussi condamné Bocar Samba Dièye aux entiers dépens.

Dans le cadre de l’affaire opposant Bocar Samba Dièye à Cbao- Attijari, le Tribunal de commerce s’est réuni en audience des référés le 22 septembre dernier et ses déclarés incompétent après l’opposition à exécution d’une décision de justice formulé par Bocar Samba Dièye.