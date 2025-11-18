Affaire Didier Badji et Fulbert Sambou: les familles réclament des réponses et la prise en charge des orphelins

Le Dr Alexe Nicodème Tabar, membre du comité de gestion de crise, a exprimé la détresse des proches face à la lenteur de l’enquête.

« Cela fait trois ans que nous attendons de connaître la vérité. Trois ans que nous espérons qu’on nous explique ce qui s'est réellement passé. Aujourd’hui, on nous annonce qu’une personne a été inculpée pour le meurtre de nos frères. Nous lançons un cri de cœur au peuple sénégalais et au monde entier : cette situation n’est plus supportable. »

Il affirme que l’inculpation récente d’un individu ne saurait suffire à expliquer la mort de deux militaires expérimentés.

« On nous dit que c’est lui qui a tué. Soit. Mais avec qui ? Qui sont les complices ? Quel était le mobile ? Qui a commandité cet acte ? Ce monsieur seul ne peut pas éliminer deux gendarmes surentraînés ayant servi dans plusieurs théâtres d’opérations. C’est impossible. »

Le Dr Tabar a également réitéré la demande de la famille concernant le corps de Didier Badji.

« Cela fait trois ans que nous n’avons aucune trace de son corps. Nous voulons pouvoir lui offrir des funérailles dignes. Nous attendons que la justice clarifie enfin cette question. »

De son côté, Alain Diédhiou, membre de la famille, a dénoncé l’indifférence qui, selon lui, a entouré l’affaire sous l’ancien régime.

« Didier Badji et Fulbert Sambou appartenaient à des unités stratégiques de la gendarmerie. Malgré cela, ni l’armée, ni la gendarmerie, ni même celui qui était au pouvoir (l'ancien président Macky Sall) ne se sont réellement intéressés à leur disparition. La thèse de la noyade, que nous avons écartée dès le début, a finalement été invalidée : la justice parle désormais d’assassinat. »

Les familles se disent toutefois plus confiantes envers les autorités actuelles. « L’ancien pouvoir a ignoré l’affaire. Aujourd’hui, le régime en place nous reçoit et montre une volonté d’avancer. Nous demandons l’implication du président de la République et du Premier ministre, ainsi que la prise en charge de nos préoccupations. »

Les proches des deux militaires ont également insisté sur la situation difficile des enfants des défunts.

« Les deux hommes ont servi l’État avec loyauté, mais leurs enfants sont abandonnés. Ceux de Didier vivent une situation encore plus dramatique depuis le décès de leur mère. Nous devons leur envoyer de l’argent pour leurs besoins de base. Les autorités doivent impérativement prendre en charge ces orphelins qui ne bénéficient d’aucun soutien. »





Trois ans après la disparition mystérieuse des gendarmes Didier Badji et Fulbert Sambou, leurs familles continuent de se battre pour que toute la lumière soit faite. En conférence de presse ce mardi 18 novembre 2025, elles ont une nouvelle fois interpellé les autorités, dénonçant une situation devenue « intenable ».