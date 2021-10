Affaire Dmédia: Sonko promet de donner les détails du dossier et de faire des révélations sur le "banditisme financier et fiscal"

L'opposition Ousmane Sonko a dénoncé un "montage politique pur" du régime de Macky Sall qui vise à "liquider un adversaire politique", en l'occurrence Bougane Gueye Dany, propriétaire du groupe de presse Dmédia et leader du parti politique Gueum Sa Bopp. Il a promis de revenir sur les détails de cette affaire et de faire des révélations sur le banditisme financier et fiscal du ministère des Finances.



« De Ziguinchor où je séjourne, je suis avec attention le dossier D-média contre l'État du Sénégal. Ce dossier est un pur montage politique, orienté depuis sa programmation jusqu'à la fixation des montants des redressements vers un seul but : liquider un homme politique», a posté Sonko samedi.



« Je me prononcerai publiquement sur les détails de cette affaire dès mon retour à Dakar. Ce sera également l'occasion de revenir sur des dossiers chauds du banditisme financier et fiscal du ministère des finances, devenu un foyer de centaines de milliards d'évasion et de blanchiment fiscal au profit exclusif de multinationales», a-t-il prévenu.



En attendant, il a exigé que « Macky Sall arrête cette sale entreprise d'instrumentalisation de l'administration dans un combat politique, au mépris des dizaines d'emplois sénégalais en jeu».