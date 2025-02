Affaire Farba Ngom : Mbaye Ndiaye exhorte Diomaye à la "dignité" et Sonko au respect des "valeurs de l’État"

L’ancien ministre de l’Intérieur du Sénégal Mbaye Ndiaye a tenu à exprimer son soutien à Farba Ngom poursuivi pour un présumé détournement de fonds estimé à 125 milliards FCFA, tout en adressant un message au Président Bassirou Diomaye Faye et à son Premier ministre, Ousmane Sonko.



S'adressant au président Diomaye Faye, Mbaye Ndiaye a tenu à lui rappeler leur lien commun en tant que Sérère (une des ethnies du Sénégal) : "J’attire l’attention de Diomaye car nous avons le même sang et nous sommes tous des Sérères. Diomaye ne doit pas emprunter le chemin qu’il est en train de prendre. Un Sérère doit toujours rester avec sa dignité".



Ousmane Sonko, Premier ministre, n’a pas été épargné par l’intervention de Mbaye Ndiaye, qui le considère comme son « beau-fils ». Il l’a ainsi exhorté à incarner les valeurs fondamentales de l’État : "Je l’invite à incarner les valeurs qui fondent un État, il ne doit pas dévier de son chemin."



Mbaye Ndiaye a expliqué sa présence aux côtés de Farba Ngom en ces termes : "Je suis venu en tant que citoyen soutenir Farba Ngom dans la situation qu’il traverse. Je le fais pour montrer que je suis républicain et démocrate."



Mbaye Ndiaye a tenu à rappeler la nature éphémère du pouvoir : "Ils doivent savoir que tout cela va finir un jour, car seul le pouvoir de Dieu est éternel."



Le responsable politique et maire de Agnam, Farba Ngom, est convoqué ce jeudi, devant le collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier dans l’affaire des 125 milliards FCFA.



Cette convocation est la deuxième après celle qui a eu lieu le 13 février dernier. Ses partisans et camarades de parti de l'Alliance pour la République ( Apr) se sont donnés rendez-vous sur les lieux pour une forte mobilisation.



Le député Farba Ngom affiche un "moral d’acier", selon son proche collaborateur Abdoul Aziz Diop. Ce dernier, joint par PressAfrik, affirme ne rien craindre quant à la suite de la procédure.