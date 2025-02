Affaire Farba Ngom : l'Apr annonce une forte mobilisation ce jeudi devant le parquet financier

L’Alliance pour la République (Apr, ancien parti au pouvoir) bande les muscles. Ses membres sonnent la mobilisation pour soutenir leur camarade, Farba Ngom, dans le viseur du Pool judiciaire financier. Me Moussa Bocar Thiam et ses camarades ont annoncé hier, lundi, lors d’une conférence de presse, une mobilisation de soutien au maire de Agnam convoqué jeudi prochain, au parquet financier dans le cadre de l’enquête sur une présumée affaire de blanchiments de capitaux pour un montant de 125 milliards de F Cfa.



« Farba Ngom ne sera pas l’agneau du Sacrifice. Nous n’accepterons pas qu’il soit l’agneau du sacrifice », a averti Me. Bocar Thiam.



Qui n’a pas manqué de jeter des piques au régime en place : « A l’incompétence et à l’arrogance ponctuées des accusations fallacieuses contre un régime qui a laissé un pays avec des clignotants au vert ».



Le maire de Ourossogui, nord-est du Sénégal, prédit des lendemains sombres pour le Sénégal.