Affaire Fonds Force Covid-19 : contrôle judiciaire pour Pierre Malick Ndong, retour de parquet pour Djiby Diakhaté et d'autres

Le procureur de la République a transmis le dossier relatif à l’affaire des Fonds Force Covid-19 au juge du deuxième cabinet. Inculpé pour détournement de deniers publics, Pierre Malick Ndong, ancien comptable, a été placé sous contrôle judiciaire après avoir consigné la somme de 720 000 FCFA.



Par ailleurs, selon Seneweb, Ndèye Aminata Loum Ndiaye, ancienne DAGE du ministère du Développement industriel et des Petites et Moyennes Industries, Djiby Diakhaté, ancien DAGE du ministère de la Famille, ainsi que ses collaborateurs Ndongo Mbaye, Mamadou Gueye Dramé et Omar Ngalla Faye font l’objet d’un retour de parquet. Ils seront reconduits mardi devant le tribunal de Dakar pour leur inculpation.