PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Affaire Fulbert Sambou et Didier Badji : le préfet de Dakar autorise la marche pacifique d’Amnesty International



Le préfet de Dakar, Cheikh Mouhamadou Makhtar Blondin Ndiaye, a arrêté les horaires de la marche pacifique organisée par Amnesty International, en collaboration avec plusieurs organisations sénégalaises de défense des droits humains, prévue ce dimanche 16 novembre 2025.
 
La manifestation se tiendra de 13h à 15h.
 
Itinéraire: Eglise des Martyrs de l'Ouganda: (point de départ) - Allées Khalifa Ababacar SY - Rond-point Jet d'Eau: (point d'arrivée et de dislocation. 
 


Moussa Ndongo

Samedi 15 Novembre 2025 - 18:34


