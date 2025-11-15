Affaire Fulbert Sambou et Didier Badji : le préfet de Dakar autorise la marche pacifique d’Amnesty International

La manifestation se tiendra de 13h à 15h.

Itinéraire: Eglise des Martyrs de l'Ouganda: (point de départ) - Allées Khalifa Ababacar SY - Rond-point Jet d'Eau: (point d'arrivée et de dislocation.

Le préfet de Dakar, Cheikh Mouhamadou Makhtar Blondin Ndiaye, a arrêté les horaires de la marche pacifique organisée par Amnesty International, en collaboration avec plusieurs organisations sénégalaises de défense des droits humains, prévue ce dimanche 16 novembre 2025.