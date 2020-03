Affaire Guy Marius Sagna : le président de l’Ums se réserve de se prononcer pour des raisons "déontologiques"

Interpellé par les responsables de Noo Lank pour réagir suite à l’emprisonnement de leur camarade Guy Marius Sagna, le président de l’Union des magistrats du Sénégal (Ums) Souleymane Télico s’est réservé de se prononcer pour des raisons "déontologiques".



« Je comprends cette interpellation, je la perçois comme une marque de confiance à laquelle nous sommes très sensible. Malheureusement, je dois aussi dire que ce sont les règles déontologiques qui ne nous permettent pas en tant que magistrat de nous prononcer sur des affaires pendantes », a dit-il sur la Rfm.



Télico, a par ailleurs, exprimé sa désolation pour n’avoir pas pu se prononcer, avant de souhaiter un procès juste et équitable pour le célèbre activiste, détenu depuis plus de trois mois en prison. Arrêté en même temps que 8 autres manifestants, tous libres aujourd’hui, Guy Marius Sagna a vu sa demande de remise en liberté rejetée à trois reprises. De nombreuses voix s’élèvent pour réclamer sa libération.