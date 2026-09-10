« Il est temps qu’on pacifie les relations avec la presse » : Ahmadou Al Aminou Lo tend la main aux acteurs de la presse

Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo a annoncé, mardi son intention de rencontrer prochainement les professionnels des médias, dans le cadre d’une démarche globale visant à apaiser et à renforcer les relations entre le gouvernement et la presse. Cette initiative doit ouvrir la voie à un dialogue régulier autour des enjeux liés à la liberté de la presse et à l’environnement économique des entreprises d'information, à l'occasion des concertations programmées avec l'ensemble des forces vives de la nation.



Le chef du gouvernement a arrêté un programme de réformes structurelles destiné à assainir et à restructurer le secteur. Le chantier annoncé comprend la « révision du Code de la presse, l’actualisation du Code de la publicité, le réexamen des conventions publicitaires ainsi que la réorganisation du statut du Fonds d’appui et de développement de la presse (FADP) ».



Le Premier ministre a réaffirmé le rôle central des journalistes dans la restitution de l'action publique à l'échelle nationale et internationale. Tout en reconnaissant les disparités et défaillances au sein de la corporation, Ahmadou Al Aminou Lo a rejeté toute mise à l'écart ou traitement dépréciatif des acteurs de l'information, soulignant qu'aucune insuffisance professionnelle ne saurait justifier la marginalisation du secteur.



« Il est temps qu’on pacifie les relations avec la presse. Nous allons revoir les conventions publicitaires ; il est temps de réviser le Code de la presse, de réviser le Code de la publicité et le statut du Fonds d’appui et de développement de la presse », a déclaré Ahmadou Al Aminou Lo.



Il a précisé l'esprit de sa démarche : « Dans le cadre des rencontres prévues que j’aurai avec les acteurs de la presse, rencontres qui se tiendront avec toutes les forces vives de la nation, je vais recevoir la presse parce que c’est grâce à elle que tout ce que nous faisons ici est relaté un peu partout. Comme dans toute corporation, il y a du bon et du mauvais, mais ce n’est pas une raison pour que la presse soit mise de côté ou qu’on la traite de façon inférieure. Moi, je vais les recevoir. »