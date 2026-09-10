Justice : Rox et Jessica écrouées, procès fixé au 14 septembre devant les flagrants délits

Le parquet du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye a placé sous mandat de dépôt ce mercredi les créatrices de contenu Rox et Khadidiatou Kébé, dite « Jessica ». Les deux prévenues ont été transférées en prison et comparaîtront le 14 septembre devant le tribunal des flagrants délits pour répondre des faits qui leur sont reprochés.



La procédure judiciaire enregistre déjà l'incarcération, depuis ce lundi, de Rox la Chancelière et Narou Karma pour injures publiques et discours contraires aux bonnes mœurs. De son côté, la mise en cause Jessica a été extraite de sa cellule mardi à la suite d'une nouvelle plainte déposée par Diodio Sow, alias « Anita ». Parallèlement, le dossier visant Rox s'est alourdi de plaintes croisées avec l'activiste Ramz Yango.



L'enquête menée par la Division spéciale de cybersécurité (DSC) se poursuit pour appréhender la nommée Ramz Yango. Alors qu'une convocation officielle lui avait été signifiée pour une confrontation directe dans les locaux de la DSC avec la nommée Rox, la tik-tokeuse ne s'est pas présentée devant les enquêteurs. Les autorités policières ont immédiatement émis une mesure d'opposition à la sortie du territoire national à son encontre.