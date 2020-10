Affaire Hôtel Noom de Cotonou: l’entrepreneur sénégalais Yérim SOW livre un bras de fer mortel contre l’État du Bénin

En Afrique, malheureusement certains décideurs publics vont à contrecourants des projets de développement mis en place. C’est en effet, ce qui arrive dans le différend qui oppose la holding sénégalaise Teyliom à l’État béninois sur la construction puis la destruction de l’Hôtel Noom à Cotonou. Un différend qui connaît un nouveau rebondissement, après la conférence de presse, tenue le 22 septembre, par M. Alain Sourou Orounla, ministre béninois de la Communication et de la Poste, Porte-Parole du gouvernement. La réaction du groupe Teyliom à ses propos ne s’est pas faite attendre. C’est de façon énergique et ferme que cette holding panafricaine a répondu, dans un document rendu public, aux propos et allégations, jugés erronés, mensongers et tendancieux tenus par ce ministre. Teyliom va plus loin, face à l’attitude autoritaire de l’État du Bénin, et entend faire pleinement valoir ses droits légitimes, notamment, devant la Juridiction Arbitrale Internationale, saisie en juin dernier.



Destruction d’un hôtel construit à 90%

La direction de ce groupe sérieux et respectable, très actif et présent sur le continent et dans la sous-région, souhaite “rétablir un certain nombre de vérités factuelles face aux affirmations gratuites et, sans preuve écrite probante, qui ont été proférées, urbi et orbi, à l’occasion de cet exercice de communication qui avait pour objet de tenter de justifier, auprès de l’opinion publique nationale et internationale, des aberrations de l’État du Bénin, actions ayant conduit à la destruction brutale de l’hôtel Noom Cotonou. Un acte affligeant à la limite, et, jamais vu dans aucun autre pays ...”. Par conséquent, Teyliom se réserve la possibilité d’agir pour tirer toutes les conséquences de droit des propos jugés menson- gers et diffamatoires tenus par le ministre béninois de la Communication M. Orounla en sa qualité de représentant de l’État du Benin, propos qui, relève-t-on dans le document, portent gravement atteinte à son image d’investisseur sérieux. Le groupe privé sénégalais démonte cette attaque consécutive à la destruction de l’Hôtel Noom, soutenant qu’au début de l’année 2020, le projet de l’hôtel Noom Cotonou et ses installations annexes, pour des investissements à hauteur de plus de 15 milliards f CFA (depuis 2013, de façon totalement transparente et connue de l’État du Bénin) étaient achevés à plus de 90%. Entre autres, précisions apportées, l’ouverture de l’hôtel au public était prévue dans le courant du mois de septembre 2020.

Relativement à l’investissement, Confidentiel Afrique a appris de sources autorisées que la très large partie provient de fonds propres du groupe Teyliom, le solde de partenaires béni- nois en capital et de bailleurs de fonds, parmi lesquels la BOAD et la NSIA Banque Bénin (Ex Diamond Bank Bénin).



Preuves irréfutables De Teyliom

La direction du groupe trouve tout scandaleusement inexact et mensonger de soutenir, comme l’a fait M. Orounla, qu’il existerait une « dette bancaire de 16 milliards FCFA » et que celle-ci aurait été « dissipée vers d’autres destinations ». Au contraire, elle confie que le total de la dette contractée auprès des bailleurs de fonds est de 5, 2 milliards FCFA dont un montant de 1,1 milliard FCFA, déjà remboursé avant même la mise en exploitation de l’hôtel. Justement, le groupe Teyliom est en contact permanent avec ses prêteurs pour la prise en charge des conséquences financières, lesquels résultent des agissements illégaux de l’État du Bénin.



Une action qui réduit à néant, les accusations du ministre béninois, qui a soutenu que ce projet constituait une «opération nébuleuse», ou, que le groupe Teyliom aurait obtenu «des prêts qui ont été distraits, qui sont investis ailleurs», que l’État du Bénin n’a «pas traces de ce que ces fonds ont été injectés dans ce projet» ou encore, que «le groupe Teyliom n’a jamais souhaité investir au Bénin». L’investisseur privé panafricain trouve tout aussi men- songer d’affirmer que l’État du Bénin a entrepris des démarches amiables en amont de la résiliation du bail en cause.



Ce groupe rappelle en effet, que les décisions arbitraires de l’État du Bénin dans ce dos- sier ont été brutales, soudaines, unilatérales et n’ont été précédées d’aucune démarche de concertation, démarches pourtant obligatoires aux termes du bail en cause. Bien au contraire, toutes les demandes écrites du Groupe Teyliom visant à l’instauration d’un dia- logue sont restées vaines et sans réponse, glisse à Confidentiel Afrique une source proche du dossier. Le Groupe Teyliom reste disponible pour recevoir, de la part du Porte du Parole du Gouvernement Béninois, une quelconque preuve écrite d’une réponse aux nombreux courriers transmis au ministre béninois de l’Économie et des Finances, ainsi qu’au Chef de

l’État du Bénin dans le cadre d’un règlement amiable de ce qui était à l’époque un différend.



A y voir de plus près, plusieurs observateurs font allusion au renforcement du groupe Acco- rHotels en Afrique, en général, et au Bénin, en particulier, notamment ses entrées dans le tour de table du Sud-africain Mantis (50%), et acquisitions dans le Club Méditerranée (près de 29%).

S’il n’est pas connu de prises de participations officielles de M. Orunla dans cet investisseur hôtelier et du loisir, c’est un secret de polichinelle que le Président béninois M. Patrice Ta- lon (Bâchelier de Dakar) est actionnaire majoritaire dans les Hôtels Ibis et Novotel Cotonou et, actionnaire dans la branché internationale du groupe Accor... Ceci expliquerait-il cela? On peut le croire, vu qu’un grand projet touristique de transformation de Bénin Marina Hôtel prévoit la construction d’un Sofitel (Groupe Accor) de 193 chambres et suites et le réaménagement du Centre International de conférences à Cotonou.



Quid de l’Hohada, véritable modèle d’intégration régionale, et du Bénin révélé ?