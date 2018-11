Affaire Karim Wade: Me Madické Niang exhorte Macky Sall à exécuter la décision de l’Onu

En marge d’une visite à Tivaouane dans le cadre de la célébration du Maouloud, Me Madické Niang, bien qu’écarté du Parti démocratique sénégalais (Pds), a exhorté le gouvernement et au président Macky Sall exécuter immédiatement la décision des Nations unies et à organiser dans les meilleurs délais la révision du procès.



« Je me réjouis de la décision qui a été prise par les Nations unies. J’ai été avocat de Karim Wade. J’ai toujours défendu que Karim Wade était innocent. J’exhorte le gouvernement et au président Macky Sall exécuter immédiatement la décision des Nations unies et à organiser dans les meilleurs délais la révision du procès ».



Pour Me Niang, l’innocence de Karim Wade doit enfin être reconnue. Cette décision de l’Onu doit être un « exemple pour tous les dirigeants y compris moi-même », lance-t-il, appelant à « cesser d’instrumentaliser la justice », car c’est « inacceptable ».



Interpellé sur sa candidature à la présidentielle, à la suite de ce rebondissement dans l’affaire Karim Wade, l’ancien ministre de la Justice de Wade, clarifie: « Je suis toujours candidat, parce que personne ne peut affirmer que demain, la candidature de Karim sera déclarée valide. Tant qu’il existe un doute, ma candidature est justifiée », a-t-il soutenu.