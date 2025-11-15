Affaire Keur Yeurmandé : première comparution de Ndella Madior Diouf au tribunal de Dakar

La procédure judiciaire dans l’affaire Keur Yeurmandé vient de connaître une nouvelle avancée. Ndella Madior Diouf, directrice de la pouponnière fermée après le décès de six (6) nourrissons, a comparu le vendredi 14 novembre devant la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Dakar pour une audience exclusivement consacrée à son identification. Selon L’Observateur, aucune question liée au fond du dossier n’a été abordée durant cette étape protocolaire, tenue en présence de son avocat, Me Aboubacry Barro. À l’issue de l’échange, l’accusée a regagné sa cellule.
Cette formalité ouvre la voie au procès. D’après les informations rapportées par le journal, la date de l’audience sera communiquée « dans les tout prochains jours », les services judiciaires prévoyant une tenue « pour la semaine à venir ». Ndella Madior Diouf, détenue depuis décembre 2023, est poursuivie pour « traite de personnes, exercice illégal de la médecine, privation de soins ayant entraîné la mort d’un mineur, mise en danger de la vie d’autrui, non-assistance à personne en danger et obtention illégale de certificats d’inhumation. » L’affaire porte sur le décès de six bébés au sein de sa structure, dans des conditions jugées troublantes par les enquêteurs.
Toutes ses demandes de liberté provisoire ont jusque-là été rejetées, les juges estimant que la nature et la gravité des faits ne permettaient pas une remise en liberté en attendant le procès.
