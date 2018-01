Affaire Khalifa Sall : le procès ré-ouvert mercredi... en audience spéciale

Ouvert le 14 décembre puis renvoyé, le procès du député-maire Khalifa Ababacar Sall sera encore ce mercredi, 3 janvier, en audience spéciale.



Poursuivi pour détournement de deniers publics, faux et usage de faux en écritures privées de commerce, escroquerie portant sur des deniers publics et blanchiment de capitaux dans l’affaire de la gestion de la caisse d’avance de la mairie de Dakar, Ababacar Sall et Cie seront à la barre de la Chambre correctionnelle du Tribunal de Dakar.



Pour rappel, le député-maire Khalifa Ababacar Sall croupit à la prison de Rebeuss depuis plus de 7 mois.