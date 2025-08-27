Affaire "Kocc Barma" : Babacar Dioum et Assane Demba s'accusent mutuellement devant le doyen des juges

Babacar Dioum alias « Kocc Barma » et son présumé complice Assane Demba alias « Leuk Daour » ont eu une confrontation très tendue dans le bureau du Doyen des juges du tribunal de Grande instance de Dakar lundi. Le fils de l'homme d'affaires, Cheikh Tall Dioum, a accusé « Leuk Daour » d'être le véritable instigateur.



Dans ses déclarations, Babacar Dioum a affirmé que Demba lui avait vendu un site en 2020. Face à ces accusations, ce dernier a nié être « Kocc », mais a confirmé avoir vendu un site à Dioum en 2020.



Il s'est défendu : « vendre un site n’est pas un délit ». Demba a expliqué que le site Seneprono était actif depuis 2017. Selon L’Observateur qui cite Seneweb, Assane Demba a soutenu qu’il avait lui-même été menacé par « kocc » qui l’aurait contacté dans le passé en le menaçant de publication sur Seneprono.



Assane Demba a déclaré avoir supplié Dioum de l’épargner en invoquant son récent mariage et sa tentative de reconstruire sa vie en Europe, relevant à cette occasion son passé judiciaire.



Toujours selon le journal, l’instruction en cours devra clarifier les rôles respectifs des deux inculpés.



Pour rappel, Babacar Dioum alias « Kocc Barma » est poursuivie pour « association de malfaiteur, chantage, pédopornographie, extorsion, falsification de documents administratifs, blanchiment d’argent et diffusion de contenus contraire aux bonnes mœurs ». Quant à Assane Demba alias « leuk Daour », il est accusé de « photomontages illégaux, diffusion de données personnelles et intimes, pédophilie et extorsion". Tous les deux sont actuellement en prison.