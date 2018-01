Affaire Malick Gackou : Le Grand Parti dément et menace de saisir la justice

Le Grand Parti s'érige en bouclier pour défendre son leader Malick Gackou. La cellule de communication du parti s'est fendu d'un communiquer pour démentir l'information sur sur l'affaire de moeurs dans laquelle est impliquée son leader, par la Sureté Urbaine pour des faits de mœurs.

"Cette information est erronée et sans fondement. Le Président Malick GAKOU était durant tout le week-end dans la ville sainte de Touba. Le Président Malick GAKOU n’a nullement été l’objet d’aucune plainte. D’ailleurs, il y a juste deux semaines, il lui a été attribué une troisième femme par la presse et des tentatives de cette nature ne vont certainement pas manquer pour salir son image face aux perspectives politiques du Sénégal", a-t-on écrit dans le document parvenu à la rédaction de PressAfrik.



Aussi, la cellule de Com' de Gackou menace de traduire en justice pour diffamation le média qui a diffusé l'information. "Au demeurant, il se réserve le droit de poursuivre devant les juridictions compétentes tout auteur de diffamation à l’encontre de sa personne", charge-t-elle.



PressAfrik promet de revenir dans les prochaines heures sur cette affaire, avec de plus amples informations et des arguments qui écartent tout doute