Affaire Mame Mbaye Niang-Sonko: le Paquet corse le dossier, trois infractions pèsent sur la tête du leader de Pastef

Ce jeudi 2 février se tient le procès opposant Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko, au tribunal de Dakar suite à l’affaire PRODAC. Dans ce dossier, le leader du Pastef est poursuivi pour "diffamation" par l’actuel ministre du Tourisme.



Au-delà de la présumée-diffamation, le ministère public accuse l'opposant Ousmane Sonko "d'injures" contre Mame Mbaye Niang mais aussi de "faux et usage de faux dans un document administratif", affichent à La Une, Les Échos et Libération. Ce qui fait dire aux deux journaux que le parquet corse le dossier.



A noter que Mame Mbaye Niang reproche au leader de Pastef de l’avoir diffamé en public sur la base d’un rapport qui n’existe pas dans l’affaire dite Prodac.



Le maire de Ziguinchor a révélé que l'ancien ministre de la Jeunesse avait détourné 29 milliards de francs CFA du Prodac. Chose qu'il a d'ailleurs dénoncée dans ses sorties médiatiques.



Mame Mbaye Niang, pour laver son honneur a mis au défi son accusateur, le demandant de sortir les preuves du rapport de l'Inspection générale d'Etat (IGE) qui l'a épinglé et qu'il dit détenir. D'où sa plainte devant les tribunaux.



Toutefois, il faut préciser que lors de sa récente sortie, le leader du Pastef a souligné avoir confondu le rapport de l'IGF à celui de l'IGE. Un lapsus, dit-il. Durant son méga meeting à Keur Massar, Ousmane Sonko a aussi précisé qu'il a lu le rapport sur Internet.