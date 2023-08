Affaire Me Juan Branco : ça se complique le maire des Parcelles Assainies, Djamil Sané

Après le maire de Sangalkam, trois autres personnes ont été placées sous mandat de dépôt dans l’affaire Me Juan Branco, l’avocat franco-espagnol de l’opposant Ousmane Sonko.



Ndiogou Lo, proche du maire de Sangalkam, le lutteur Alioune Ndiomaye Diouf, un contrôleur des Impôts et Domaines et Djamil Sané, maire des Parcelles Assainies, déjà placés sous mandat de dépôt pour « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, participation à un mouvement insurrectionnel, actes et manœuvre de nature à compromettre la sécurité publique ou à causer des troubles politiques graves mais aussi provocation directe d’un attroupement armé, ont été édifiés sur leur sort lundi par le juge du 2e cabinet.



Selon Libération, le parquet avait demandé l’ouverture d’une information judiciaire avant de requérir le mandat de dépôt contre ces derniers qui sont soupçonnés d’avoir aidé ou hébergé Me Juan Branco, lors de son arrivée surprise au Sénégal.



Du lot, seul Mamadou Diop a été inculpé puis mis en liberté provisoire. Tout le reste a été envoyé en prison. Aussi, le maire des Parcelles Assainies a récolté un deuxième mandat de dépôt pour « association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, actes de manœuvres de nature à troubler l’ordre et recel de malfaiteurs ».