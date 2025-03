Affaire Moustapha Ba : sa famille fustige les propos de Moustapha Sarré et réclame justice

La famille de Mamadou Moustapha Ba fustige les déclarations du porte-parole du gouvernement, Moustapha Sarré, qui a affirmé que l’ancien ministre des Finances et du Budget aurait été tué dans des circonstances troubles. Elle exige que la justice fasse toute la lumière sur les conditions de son décès. « Comme je l’avais déjà dit lors des événements douloureux que nous attendions que la justice sénégalaise fasse son travail. C’est la position de sagesse parce qu’une enquête est ouverte et nous attendons », a déclaré sur la RFM, Djim Momath Ba, frère du défunt, sur les ondes de la RFM.Le maire de Nioro a ajouté : « Qu’il s’agisse d’une affirmation ou meurtre, la famille laisse la justice faire son travail et trancher ». « C’est ma position de sagesse en tant que maire et frère de ne pas trop commenter cette affaire-là », a-t-il précisé.Momath Ba suggère à sa famille d’attendre que la justice fasse son travail. « Maintenant, qu’il y ait des personnes qui s’aventurent, c’est leur responsabilité », a-t-il laissé entendre.Concernant l’enquête en cours, il a précisé qu’il ne disposait d’aucune information particulière. « Nous sommes éplorés par la disparition de Moustapha. Ce que nous entendons et qui émane d’un haut responsable fait mal. Mais nous attendons ce que la justice en dira », a conclu l’ancien directeur général de l’Agence d'Aménagement et de Promotion des Sites industriels (APROSI).