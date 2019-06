Affaire Pétro-Tim-Aliou Sall : l’Association des maires du Sénégal soutient son président

L’Association des maires du Sénégal (Ams) a décidé de faire bloc derrière son président, Alou Sall, suite aux révélations de BBC sur le pot-de-vin qu’il aurait reçu des mains du Franco-roumain, Frank Timis, à hauteur de 10 milliards de dollars par an.



Des membres de la structure accusent la BBC de vouloir manipuler l’opinion à travers son enquête sur l’attribution des contrats pétroliers. Ces maires demandent aux citoyens à plus de retenus.



« Tous les Sénégalais et Sénégalais, dans toutes leurs composants politiques, syndicales, dans les médias et la société civile, doivent se convaincre que c’est le devenir du pays qui est en jeu, ainsi que le devenir des générations futures », lance Malick Ndiaye, le maire de Gagnick, porte-parole du Jour.