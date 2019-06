Affaire Pétro-Tim: l’Alliance Sauver le Sénégal annonce une marche en banlieue le 04 juin

L’Alliance Sauver le Sénégal (ASS) veut décentraliser la lutte pour la lumière sur les ressources minières du Sénégal. Pour ce faire, son président, Babacar Mbaye Ngaraaf, annonce une marche le 04 juillet prochain à Guédiawaye dans la banlieue dakaroise.



« Nous avons déposé une déclaration de marche pour le 04 juillet 2019 de 16 heures à 19 heures avec comme itinéraire, point départ à l'ancienne esplanade de Guédiawaye et point d’arrivée le terrain en face de l’école Golf Nord », informe le leader de l’ASS.



Selon Babacar Mbaye Ngaraaf, « cette marche entre dans le cadre de la fédéralisation et la décentralisation de la lutte menée au niveau nationale pour l’éclatement de la vérité sur l’affaire Pétro-Tim ».



De même, ajoute-t-il : « Nous avons également une autre revendication, la publication du rapport de l’enquête menée par Nafi Ngom Keita et son équipe (de l'Ofnac) en 2014 suite à la plainte que nous avons déposée ».



Babacar Mbaye Ngaraaf et Cie appellent les Sénégalais à venir massivement participer à cette marche pour, disent-ils, "la préservation des ressources naturelles du Sénégal actuellement hypothéquées dangereusement entre les mains des courtiers".



Ngaraaf a été le premier à être entendu par la Brigade des affaires générales (Bag) de la Division des investigations criminelles (Dic) dans l'affaire du scandale à "10 milliards de dollars" sur le pétrole et le gaz sénégalais, révélée par la chaîne britannique, BBC.