Affaire Pétrotim-BBC-Aliou Sall : Macky a déversé sa colère devant le patron de BP à New York

Le président de la République, Macky Sall, n’a pas raté l’occasion de régler ses comptes avec le patron de British Petroleum (Bp), Bob Dudley et le Premier ministre Britannique, Boris Johnson. Selon le journal « L’Observateur », le chef de l’Etat a tenu un discours très musclé devant ces deux hommes sur l’affaire dite « scandale à 10 milliards de dollars », publiée par la chaîne britannique BBc et qui mouille son frère Aliou Sall.



« Très gêné par les remontrances du Président Sall », rapporte le canard édité par Indigo Publication, le patron de Bp a préféré rapidement passer au sujet du développement du champ gazier de Yaakar sur le bloc de Cayar offshore».



Pour rappel, au moment de l’éclatement de l’affaire BBC-Frank Timis-Aliou Sall, Bp avait réagi timidement. La compagnie britannique, rappelle « Africa Intelligence », n’avait fait que réfuter, via un communiqué, les chiffres avancés par la BBC.



Toutefois, le journal ne révèle pas le contenu du discours qu'il juge empreint de "colère" du chef de l'Etat sénégalais.