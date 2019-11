Affaire Pétrotim: Frank Timis va-t-il déférer à la convocation du magistrat en personne ?

Aliou Sall, frère cadet du président sénégalais, a été entendu ce lundi par le Doyen des juges, Samba Sall, dans l’affaire Pétrotim dans laquelle est accusé de corruption. Mais avant lui, plusieurs témoins sont passés devant le magistrat.



C'est au tour de l'homme d'affaire franco-roumain, Frank Timis. IL a été convoqué par le Doyen des Juges pour ce mardi 26 novembre 2019. Va-t-il déférer à la convocation du magistrat en personne ? En en tout cas, « une délégation de Timis Corporation sera à Dakar au plus tard en fin de soirée », rapporte Seneweb.



Et à l’instar de Bp et de Kosmos, dont les responsables sont allés répondre aux questions du doyen des Juges, Timis Corporation aussi devrait s'expliquer face au Juge.