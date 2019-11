Affaire Pétrotim : le manager de Cosmos et le représentant de BP auditionnés ce jeudi

Après quelques jours de pose, le doyen des juges d’instruction, reprend service ce jeudi matin avec les auditions de l’affaire Pétrotim, impliquant Aliou Sall, jeune frère du président Macky Sall. Samba Sall va recevoir les représentants des grandes industries pétrolières citées dans l’affaire, à savoir Cosmos Energy et British Petrolum (BP).



Le Country manager de la multinationale Cosmos Energie, Guillaume Julien Dafaux, et le représentant de British Petrolum (Bp) au Sénégal, Géraud Moussarie, sont attendus au Palais de justice de Dakar.



Plusieurs personnes ont été entendues dans cette affaire. Parmi elles, Mamadou Lamine Diallo, Abdoul Mbaye, Birahim Seck, Babacar Mbaye Ngaraf, Samuel Sarr et Mouth Bane. À signaler que l’ancien directeur général de Pétrosen, Ibrahima Mbodj, et le présentant de Tullow oil, Djibril Kanouté ont été aussi auditionnés lundi dernier.