Affaire Pétrotim: une deuxième lettre adressée au président de la Chambre d'accusation

Considérant que la Chambre d’accusation traîne toujours les pieds, le Congrès de la renaissance démocratique (Crd) a envoyé une deuxième lettre au président de ladite Chambre pour lui demander de donner suite à leur plainte contre Aliou Sall relative à l’affaire Petro-Tim.



Selon Les Echos, le dossier est toujours au niveau du Parquet général de la Chambre d’accusation qui doit d’abord faire son réquisitoire avant que la Chambre ne statue.



Rappelons que Mamadou Lamine Diallo et cie avaient saisi le Doyen des Juges d’instruction pour une plainte avec constitution partie civile, contre Aliou Sall et Frank Timis. Mais le Magistrat instructeur demande d’abord de confirmer leur plainte avant qu’il ne fixe la consignation. Ce que ne comprend pas le conseil des plaignants qui a demandé aux magistrats de la juridiction du second degré d’arbitrer.