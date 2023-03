Affaire Prodac: Mame Mbaye Niang rendra compte de la gestion des 29 milliards FCFA (parti)

Le parti du Dr Babacar Diop FDS-Les Guelwaars réclame toujours la lumière sur l'affaire PRODAC qui a abouti à la condamnation jeudi de l’opposant Ousmane Sonko à deux (2) mois de prison avec sursis et une peine de 200 millions FCFA de dommages et intérêts. Dr Babacar Diop et camarades promettent que « Mame Mbaye Niang rendra compte de la gestion des 29 milliards ».



« Le peuple sénégalais a payé un lourd tribut dans le simulacre de procès qui a abouti à la condamnation d'Ousmane Sonko : des pertes en vies humaines, de nombreux blessés, des centaines d'arrestations, une économie à l'arrêt, des destructions massives de biens publics et privés, la paralysie des cours dans les écoles et universités. Tous ces dégâts portent la responsabilité pleine et entière de Macky Sall qui, pour venir à la rescousse d'un de ses sbires, n'a eu cure de mobiliser la puissance publique dans une folie répressive qui a fini par coûter cher aux Sénégalais. Si la volonté du président de la République était d'enterrer le scandale du PRODAC à travers cette parodie de justice, c'est peine perdue. L'argent du contribuable vaut bien plus que l'honneur souillé d'un ministre cité dans un carnage financier », disent-ils, dans un communiqué.



FDS-Les Guelwaars de Dr Diop réclame toujours la lumière sur l'affaire PRODAC. Dans tous les cas, le jour où l'état de droit sera restauré au Sénégal, « Mame Mbaye Niang rendra compte de la gestion des 29 milliards », jurent-ils, ajoutant que « tous les fonds détournés seront restitués au peuple jusqu'au dernier centime ».





« libération immédiate et sans condition »



Le parti d’opposition exige également la « libération immédiate et sans condition » de tous les manifestants « injustement et arbitrairement arrêtés ». La liberté de manifestation est un droit sacré qui doit s'exercer sans aucune restriction, conformément à la Constitution, rappellent FDS-Les Guelwaars.



Par ailleurs, il exprime sa solidarité à Ousmane Sonko et exige qu'un « terme soit mis à l'acharnement politique et au harcèlement judiciaire dont il est victime ». « Le peuple sénégalais n'acceptera plus que le président de la République, comme par le passé, se substitue au Conseil constitutionnel pour choisir les candidats à l'élection présidentielle, par l'instrumentalisation de la justice et la manipulation du code électoral. La présidentielle de 2024 qui sera l'occasion de fermer définitivement la page Macky Sall sera une compétition ouverte soumise à l'arbitrage du peuple souverain et non à la volonté d'un monarque en fin de règne ».



La répression « aveugle et violente » des manifestations de ces derniers jours est la preuve que Macky Sall est prêt à « brûler » le Sénégal pour réaliser son rêve fou de troisième mandat. C'est pourquoi FDS-Les Guelwaars qui a déjà adhéré à la plateforme « Jamma Gueun 3e mandat » appelle toutes les forces vives de la Nation à se « tenir prêtes pour faire échec à cette aventure suicidaire de Macky Sall ».