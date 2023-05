Affaire Sonko Vs Mame Mbage Niang : Aminata Touré s'insurge contre le verdict

Aminata Touré n’a pas tardé à s’exprimer sur la condamnation du leader de Pastef les Patriotes Ousmane Sonko. La nouvelle « alliée » du maire de Ziguinchor a dénoncé avec fermeté la décision du juge et estime que l’objectif de cette condamnation est « d'éliminer » l’opposant.



« Je m'insurge contre le verdict unique contre Ousmane Sonko dont l’objectif est de l’empêcher d’être candidat à l’élection présidentielle. Je lui exprime toute ma solidarité et appelle les démocrates à se mobiliser contre cette régression démocratique sans précédent dans notre pays », a posté Mimi Touré.



L’opposant Ousmane Sonko a été condamné lundi à 6 mois de prison avec sursis par la Cour d’appel de Dakar pour « diffamation et injures publiques ».



La Cour d’appel a par ailleurs confirmé la condamnation de l’opposant en première instance à verser des dommages et intérêts de 200 millions de francs CFA au plaignant.