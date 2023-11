Affaire Sonko: le F24 attend une décision conforme au droit et appelle à une mobilisation

A cette occasion F24 appelle à une décision conforme au droit : La plateforme des forces vives du Sénégal F24 attend de la cour suprême, en tant que pilier de notre système judiciaire, une décision conforme au droit. A ce titre F24 rappelle aux magistrats que, devant Dieu et devant le tribunal de l'histoire, seuls seront honorés ceux qui, à l'image de SABASSY FAYE, ont su préférer obéir à loi en n'ayant pour référence que l'intérêt général et pour unique chef le peuple souverain.

La plateforme indexe la responsabilité du Gouvernement, dénonçant avec la dernière énergie la récurrence des actes et décisions par lesquels le gouvernement menace la stabilité du pays et la cohésion nationale: interdictions des manifestations, refus de la DGE de donner les fiches de parrainage au mandataire de O SONKO et d'obtempérer aux injonctions de la CENA, refus de respecter la décision de justice du tribunal de Ziguinchor, décret sur la CENA violant les lois, répression aveugle contre les manifestations, ne sont-ils pas les germes d'un chaos programmé dont le Gouvernement est le seul et unique responsable.

Enfin, elle invite à une mobilisation pour des manifestations pacifiques. Pour la préservation de la paix civile et de la stabilité du pays, pour la défense de l'Etat de droit et des acquis démocratiques, F24, exhorte la population à se mobiliser et à manifester pacifiquement son désaccord avec la gouvernance qui privilégie les voies de faits et la répression sur la concertation ouverte et sincère; la libération sans délai de tous les prisonniers politiques et l'organisation d'une élection présidentielle inclusive et transparente, sincère et apaisée sont les exigences que formulent F24 et tous les sénégalais épris de justice et de paix.

La Cour suprême du Sénégal est appelée à rendre, concernant la candidature de OUSMANE SONKO, un jugement crucial pouvant avoir un impact déterminant sur la trajectoire historique de notre pays, sur l'avenir de plusieurs générations de jeunes sénégalais.