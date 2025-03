Affaire Tabaski Ngom : Sa famille exige l’audition de Moustapha Diop devant le Pôle judiciaire financier

La famille de Tabaski Ngom a réagi aux déclarations de Moustapha Diop, député et maire de Louga, qui a affirmé n’avoir rien à se reprocher après son audition devant la Commission ad hoc chargée d’examiner la levée de son immunité parlementaire.



Dibor Tine, porte-parole de la famille, demande la convocation de Moustapha Diop devant le Pôle judiciaire financier (PJF). « Je suis vraiment désolé parce que si Moustapha dit qu’il n’a rien reçu de Tabaski, il se leurre. Mais Moustapha Diop sait bel et bien que Tabaski Ngom a bien des preuves qu’il lui doit de l’argent », a déclaré Dibor Tine sur RFM.



Selon elle, la famille détient des éléments concrets, notamment des enregistrements audios, des décharges et d’autres documents.



« Nous présenterons nos preuves. Tabaski a des preuves : des audios, des enregistrements et des décharges. Nous ne voulons que la justice. On est dans un pays de Jub Jubal Jubanti. Donc, la justice doit être équitable pour tout le monde », a-t-elle affirmé.



Dibor Tine estime que Moustapha Diop doit être entendu comme tous les autres acteurs impliqués dans cette affaire.



« Il ne doit pas être en liberté alors que Tabaski est en train de croupir en prison. Ce n’est pas normal. Il faut que le dossier avance. Mais on ne peut pas garder Tabaski en prison et laisser Moustapha Diop vaquer à ses occupations au moment où il est cité dans l’affaire ».



Elle rappelle également que Djim Momath Ba, ancien directeur général de l’Agence de promotion des sites industriels (APROSI), a été cité dans l’affaire et a déjà versé 90 millions de FCFA. « Il faut que l’enquête se poursuive et que la lumière soit faite sur toutes les responsabilités », a-t-elle dit.



Pour rappel, Tabaski Ngom, inspectrice du Trésor, est en détention depuis le 23 janvier. Elle est accusée d’association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, détournement de deniers publics, accès frauduleux à un système informatique et entrave à son bon fonctionnement, dans le cadre d’un détournement présumé d’environ 700 millions de FCFA.