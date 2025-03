Affaire Tabaski Ngom : les premiers mots de Moustapha Diop

Le député maire de Louga et président du parti Farlu, Moustapha Diop, a été convoqué le 18 mars 2025 à 15 heures par la commission ad hoc de l'Assemblée nationale. Moustapha Diop est cité dans l'affaire Tabaski Ngom, une jeune inspectrice du Trésor, qui affirme lui avoir prêté 700 millions de FCFA pour financer sa campagne lors des législatives. Cette affaire a entraîné la décision du Parlement de lever son immunité parlementaire, vendredi dernier afin de l'entendre officiellement.



C'est la première fois depuis le début du scandale que Moustapha Diop rompt son silence. Dans une interview exclusive accordée à Jacob Post TV, il a exprimé ses premiers commentaires sur cette affaire.



Dans cet entretien de quelques minutes, Moustapha Diop a tenu à rassurer ses militants et partisans :

"Je remercie les militants et partisans du Parti Farlu. Je salue leur engagement et soutien dans cette affaire. Il y a une fille qui dit que je lui dois 700 millions de FCFA. Je voudrais à ce propos rassurer mes militantes et militants : dans cette affaire, je suis propre et je n'ai rien à me reprocher. Personne ne peut me poursuivre en justice parce que je lui dois."



Lorsque la question de l’utilisation des 700 millions de FCFA pour sa campagne électorale a été abordée, Moustapha Diop a été catégorique :

"J'ai financé intégralement ma campagne électorale avec mes propres fonds. Tout argent que j'ai utilisé peut-être retracé. Par conséquent, je n'ai rien à cacher. Si on demandait aux candidats de justifier leur financement, je serais le premier à le faire."



La jeune inspectrice du Trésor, Tabaski Ngom, a affirmé avoir prêté une somme importante à Moustapha Diop. La commission ad hoc de l’Assemblée nationale a donc décidé de le convoquer après la levée de son immunité parlementaire pour éclaircir les circonstances de cette transaction financière.