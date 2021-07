Affaire Tahibou Ndiaye et sa famille: la Cour suprême confirme la confiscation de tous leurs biens

Tel un coup de grâce, la Cour suprême, en Chambres réunies, a statué mardi, sur le recours de Tahibou Ndiaye et sa famille. Rendant sa décision, le premier président de ladite Cour, Cheikh Tidiane Coulibaly, a rejeté la requête de l’ancien Directeur du Cadastre et sa famille, confirmant la décision de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei) qui avait ordonné la confiscation de tous leurs biens.



En clair, la peine de 5 ans rendue par la Crei et celle de 3 ans dont un an ferme à l’encontre de son épouse, tout comme la peine de 2 ans assortis du sursis contre ses deux filles adoptives sont confirmées. Il en est de même de l’amende de 2,6 millions contre l’ancien Directeur du Cadastre.



Dans sa décision rendue en janvier 2020, la Chambre criminelle de la Crei avait en sus ordonné la confiscation des biens immeubles ainsi que des avoirs financiers de l’ancien Directeur du Cadastre et de sa famille.



Par conséquent, tous les biens de Tahibou Ndiaye et de sa famille seront confisqués, rapporte "Les Echos".