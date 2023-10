Affaire de chantage: un tailleur arrêté pour menaces de divulgation de vidéos intimes

Un tailleur nommé M. Mbaw a été appréhendé par la police après avoir été accusé de menacer la femme d'un émigré du nom de F. N. de divulguer ses vidéos intimes. Selon les informations fournies par L’Observateur, le mis en cause aurait déclaré dans un message vocal qu'il détenait des vidéos compromettantes qu'il avait l'intention de partager sur divers groupes WhatsApp et sites pornographiques.



En réponse à ces menaces, F. N. aurait répliqué qu'elle n'avait jamais participé à de telles vidéos et lui aurait même donné l'autorisation de les diffuser s'il en détenait. Malgré cette réplique, M. Mbaw aurait persisté dans ses menaces, utilisant différents numéros pour dissimuler son identité.



Face à cette situation, F. N., a fait des enquêtes pour identifier son harceleur. Grâce à sa perspicacité, elle a réussi à contacter l'un des numéros utilisés par le tailleur.



L'individu contacté aurait immédiatement révélé que son ami, M. Mbaw, était le responsable des menaces, précisant même que ce dernier avait emprunté son téléphone pour commettre ces actes répréhensibles.



C’est ainsi qu’elle a porté plainte contre M. Mbow. Arrêté par les enquêteurs il a admis sa culpabilité, bien qu'il ait tenté de se défendre en affirmant qu'il s'était trompé de numéro de destinataire.



Il a été placé sous mandat de dépôt, l’enquête est en cours.