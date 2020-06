Affaire de faux billets: Bougazelli nie (encore) tous les faits qui lui sont reprochés

L’ex-député du parti au pouvoir, Seydina Fall alias Bougazelli a été entendu vendredi, dans le fond, dans l’affaire de trafic de faux billets de banque dont il est accusé. Encore une fois, il a nié tous les faits qui lui sont reprochés et a indexé un certain «Kals» qui aurait orchestré un complot contre sa personne, selon Libération.



Ce dernier est un spécialiste dans la vente de tissus de marque comme le Basin et autres qu’il achète au Mali ou en Gambie.



Inculpé le 22 novembre 2019 pour "association de malfaiteurs, corruption et trafic de faux billets de banque", l’ex-député de l'Alliance pour la République (Apr) a obtenu une liberté provisoire le 3 juin dernier, pour des raisons «de maladie», après avoir passé plus de six mois à la prison de Rebeuss.