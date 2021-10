Affaire de trafic de visas: Espoir d'une liberté provisoire pour Simon et Kilifeu

Peut-être une nouvelle pour Kilifeu et Simon du mouvement « Y’en a marre », cités dans une affaire de trafic de visas. Selon leur avocat Me Moussa Sarr, en attente du juge, toutes les conditions légales sont réunies pour que ses clients bénéficient d'une liberté provisoire.



D'emblée, la robe noire confirme avoir déposé une demande de mise en liberté provisoire suite à l'audition au fond de ses clients . Par ailleurs, il annonce qu'il attend la suite qui sera réservée à cette demande qu'il espère favorable. "Et au regard de ces prétendus faits qui sont reprochés à mes clients par rapport aux incriminations retenus, il est manifeste que ces incriminations ne reposent sur aucun fondement. Parce que ça n'a aucun rapport avec les faits. C'est une situation inédite. L'existence d'une infraction de collecte illicite de données qui est là et qui n'a pas été sanctionnée. Le collectif des avocats a déposé une plainte à la cybercriminalité depuis le 14 septembre et jusque là, il n y a aucune suite. Et toutes les conditions légales sont réunies", fulmine t-il.



Me Moussa Sarr de rappeler par la même occasion sur les ondes de I-radio "que quelque soit la prétendue gravité des faits qui sont reprochés à ses clients, ils sont des présumés innocents. En outre, ils bénéficient d'une garantie de représentation à partir de ce moment là. Il ne fait aucun doute que les conditions légales sont réunis. Et tant entendu que le principe c'est la liberté, l'exception la différencie. La détention de mes clients n'est plus nécessaire", argue t-il.



Le 7 septembre dernier, le parquet avait instruit la Division des investigations criminelles (Dic) d'ouvrir une enquête et de procéder à l'arrestation de toute personne impliquée, relativement aux présumés faits de trafic de passeports diplomatiques sénégalais et de visas, relayés largement dans les réseaux sociaux et dont certains des présumés mis en cause ont été cités.



Et c'est ainsi les rappeurs et membres du groupe « Y'en A Marre » Kilifeu et Simon ont été arrêtés. Puis, placés le 15 septembre dernier, sous mandat de dépôt par le juge du deuxième cabinet du tribunal de Dakar pour " trafic de migrants et tentative de trafic de migrants, entre autres délits retenus contre eux" .