Affaire de viol collectif à Thiès : Le menuisier Thierno Diop acquitté après quatre ans de détention préventive

Le menuisier métallique, Thierno Diop a été acquitté, hier 8 juin par la Chambre criminelle de Thiès, après avoir passé quatre ans et un mois en détention préventive dans une affaire présumée de viol collectif .
Thierno Diop n’a cessé de clamer son innocence tout au long de la procédure judiciaire. D’après le journal Libération, il a toujours rejeté les accusations portées contre lui.
La Chambre criminelle a suivi le réquisitoire de l'avocat général qui s’est déclaré convaincu de son innocence et a requis son acquittement.
Cette décision met fin à plus de quatre années d’incertitude et souffrance pour Thierno Diop. Au cours de son incarcération, il a perdu son père et son frère à seulement deux mois d’intervalle.
Ses deux coaccusés, Pathé Ndiaye et Pape Guèye ont été condamnés à cinq ans de prison ferme.
Son acquittement relance ainsi le débat sur la durée de certaines détentions préventives et leurs conséquences sur la vie des personnes finalement reconnues innocentes par la justice.
Thierno Diop n’a cessé de clamer son innocence tout au long de la procédure judiciaire. D’après le journal Libération, il a toujours rejeté les accusations portées contre lui.
La Chambre criminelle a suivi le réquisitoire de l'avocat général qui s’est déclaré convaincu de son innocence et a requis son acquittement.
Cette décision met fin à plus de quatre années d’incertitude et souffrance pour Thierno Diop. Au cours de son incarcération, il a perdu son père et son frère à seulement deux mois d’intervalle.
Ses deux coaccusés, Pathé Ndiaye et Pape Guèye ont été condamnés à cinq ans de prison ferme.
Son acquittement relance ainsi le débat sur la durée de certaines détentions préventives et leurs conséquences sur la vie des personnes finalement reconnues innocentes par la justice.
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