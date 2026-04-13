Affaire députés - Préfet : "𝙌𝙪𝙖𝙣𝙙 𝙡𝙚 𝙥𝙧𝙤𝙩𝙤𝙘𝙤𝙡𝙚 𝙙𝙚́𝙩𝙤𝙪𝙧𝙣𝙚 𝙡’𝙖𝙩𝙩𝙚𝙣𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙙𝙚 𝙡’𝙚𝙨𝙨𝙚𝙣𝙩𝙞𝙚𝙡" (Par Lassana Gagny Sakho)

𝙌𝙪𝙖𝙣𝙙 𝙡𝙚 𝙥𝙧𝙤𝙩𝙤𝙘𝙤𝙡𝙚 𝙙𝙚́𝙩𝙤𝙪𝙧𝙣𝙚 𝙡’𝙖𝙩𝙩𝙚𝙣𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙙𝙚 𝙡’𝙚𝙨𝙨𝙚𝙣𝙩𝙞𝙚𝙡



Vouloir transformer un simple incident protocolaire en débat national revient à ignorer les véritables priorités du pays. Les enjeux institutionnels, économiques et sociaux qui devraient mobiliser notre énergie sont autrement plus importants que des questions de posture ou de symbolique.



Les priorités du Sénégal sont ailleurs. C’est dommage de voir un peuple entraîné dans des polémiques secondaires, alors que les défis essentiels appellent lucidité, sérieux et sens des responsabilités. Nous n’avons pas besoin de débats sur la légitimité protocolaire, mais d’un engagement collectif sur ce qui construit réellement l’avenir du pays.



Dans nos sociétés où le combat pour donner à la femme la place qui lui revient demeure un enjeu essentiel, se lever aurait d’ailleurs été un acte de grandeur. Un geste simple, mais porteur de sens, pour saluer un leadership féminin qui s’affirme et qui inspire. Reconnaître cette présence, c’est reconnaître le chemin parcouru et celui qu’il reste à accomplir pour que l’égalité ne soit plus un principe, mais une réalité vécue.



𝙄𝙡𝙨 𝙖𝙪𝙧𝙖𝙞𝙚𝙣𝙩 𝙙𝙪̂ 𝙨𝙚 𝙡𝙚𝙫𝙚𝙧