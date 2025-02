Affaire des 1000 milliards : l'activiste Ardo Gning saisit le Pool judiciaire financier

L’activiste Ardo Gning a officiellement saisi, ce lundi le Pool judiciaire financier suite à des révélations concernant un compte bancaire contenant plus de 1000 milliards de francs CFA. Dans un communiqué transmis à la presse, l'activiste a déposé une plainte contre X pour des faits susceptibles de constituer des infractions de détournement de deniers publics et d’enregistrement illicite, conformément aux dispositions du Code pénal sénégalais.



Cette initiative fait suite à une déclaration controversée faite par Ousmane Sonko lors de la campagne des élections législatives du 17 décembre 2024. Monsieur Sonko avait révélé, lors d'une intervention publique, la découverte d'un compte contenant cette somme astronomique de 1000 milliards de francs CFA. Une annonce qui, selon Ardo Gning, n'a pas été accompagnée de la moindre communication officielle des autorités financières compétentes.



Dans son communiqué, l’activiste a souligné qu’aucune autorité gouvernementale n’a, à ce jour, fourni d'explications sur cette découverte. Il estime que cette affaire mérite une enquête approfondie afin de déterminer la provenance et la destination des fonds évoqués, dans le but de préserver la transparence et la probité dans la gestion des ressources publiques.



Pour Ardo Gning, la déclaration de Sonko, faite en l'absence de réponses claires des autorités, est suffisante pour justifier l’ouverture d’une enquête par le procureur de la République.