Affaire des 125 milliards : Farba Ngom, le dossier médical et le probable transfert au Pavillon Spécial

Le député du groupe parlementaire Takku-Wallu, Farba Ngom, a passé sa première nuit hier jeudi, à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss. Malgré les arguments brandis par ses conseils et la caution de 10 titres fonciers (des immeubles) évalués pour une valeur de 34 milliards de F Cfa, le maire de Agnam n’a pu échapper à la prison.



Informés du mandat de dépôt de leur client, les avocats ont aussitôt versé le dossier médical dans la procédure. Un bulletin que Farba Ngom, au vu du document, qui souffre de diverses pathologies, a déposé à l’infirmerie de la prison de Rebeuss où il a été admis après son inculpation et son placement sous mandat de dépôt.



D’après le rapport médical signé par le Docteur Mbaye Paye, le patient présente plusieurs pathologies. Par conséquent, souligne le document : « son état de santé nécessite une hygiène de vie spécifique avec une activité physique et sportive régulière ».



Après son placement sous mandat de dépôt, le maire de Agnam qui était jusque tard dans la soirée d’hier à l’infirmerie, devrait être diagnostiqué par le médecin du Pavillon spécial de l’hôpital Aristide Le Dantec. Ce qui ouvre la voie à une possible admission dans cet établissement pénitentiaire réservé aux détenus malades.



A rappeler que Farba Ngom est impliqué dans deux dossiers. Dans le premier dossier, il est poursuivi pour "escroquerie sur les deniers publiques et blanchiment de capitaux portant sur 31 milliards de F Cfa". Dans le second dossier, le maire de Agnam est poursuivi pour "association de malfaiteurs, complicité d’escroquerie sur les deniers publics, complicité de blanchiment de capitaux" portant sur 91,6 milliards de F Cfa.