Affaire des 125 milliards : le député Tahirou Sarr interpelle le ministre de la Justice

Le député Papa Tahirou Sarr a adressé une question écrite au gouvernement, en particulier au ministre de la Justice, concernant une affaire de transactions suspectes d’un montant de 125 milliards de FCFA. Cette affaire, qui a secoué l'opinion publique sénégalaise, a été confirmée par un communiqué du Procureur de la République, basé sur un rapport de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF). Ce rapport avait révèle des virements du Trésor public effectués en faveur d'individus ne disposant d'aucune fonction officielle, n'ayant aucune activité connue, et ne justifiant aucun service rendu à l'État.



Dans sa note, le député Tahirou Sarr a exprimé de vives inquiétudes quant à la transparence et à la régularité de ces transactions financières. Selon lui, la gravité des faits rapportés appelle à une investigation approfondie afin de situer les responsabilités. "Il est impératif d'établir la chaîne des responsabilités et d'identifier les hautes autorités administratives et politiques qui ont permis ces opérations manifestement irrégulières", a-t-il déclaré. Il a également insisté sur le fait que le gouvernement, en tant que garant de la gestion correcte des ressources publiques, doit fournir des éclaircissements au peuple sénégalais.



Le député a souligné que des virements massifs ont été effectués sans justification apparente ni prestation en retour, et a demandé une clarification des circonstances entourant ces paiements. "Comment ces paiements ont-ils pu être effectués sans pièces justificatives ni prestations en contrepartie ? Qui a signé les ordres de paiement ?", a-t-il questionné. En outre, il a exigé de savoir si ces montants étaient inclus dans une ligne budgétaire spécifique et qui avait validé ces engagements financiers.





Papa Tahirou Sarr a insisté sur la nécessité de tenir responsables les fonctionnaires impliqués dans ces transactions suspectes. "Quels sont les fonctionnaires de haut rang qui, par leur signature, leur négligence ou leur complicité, ont facilité ces transactions ? Répondront-ils de leurs responsabilités respectives ?", a-t-il interrogé. Il a également interpellé le ministre des Finances en fonction à l’époque des faits, demandant s’il avait été informé des virements massifs et s’il répondrait de ses responsabilités.



Dans sa note, le député a également exprimé son inquiétude face à l'absence de mécanismes rigoureux pour prévenir de tels détournements de fonds à l'avenir. Il a demandé des précisions sur les mesures que le gouvernement envisageait de mettre en place pour éviter la répétition de tels incidents.





Face à l'absence de réponses claires, le député a menacé de prendre des mesures plus radicales. "Sans des éclaircissements précis et circonstanciés à ces questions, je prendrai l'initiative d'introduire une demande de commission d'enquête parlementaire auprès du Bureau du Président de l'Assemblée nationale afin de statuer sur la crédibilité du Trésor public et d'établir toutes les responsabilités dans cette affaire", a-t-il annoncé.