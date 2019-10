Affaire des 94 milliards: Sonko a servi une citation directe à la Chambre des notaires

Le leader de Pastef Les Patriotes, Ousmane Sonko a servi une citation directe à la Chambre des Notaires. C’est lui-même qui a fait cette annonce jeudi, après avoir été entendu par le Doyen des juges sur l’affaire des 94 milliards F Cfa qui l’oppose à Mamour Diallo, ancien Directeur des Domaines, qu’il accuse de détournement.



« On a manipulé l’Ordre des notaires. La Chambre des notaires a écrit à tous les notaires. On leur a dit de communiquer toutes les informations qu’ils ont sur Sonko », a révélé le Leader de Pastef qui entend ainsi en découdre avec la Chambre des notaires.



« Je leur ai servi une citation directe », a-t-il révélé. Poursuivant son grief, il a accusé le bâtonnier d’être aussi manipulé.



« Dans ce dossier, on y manipule le bâtonnat du Sénégal. Depuis combien de mois un avocaillon est en train de trimbaler et de m’insulter, sans que le bâtonnat ne réagisse ? Mais il a fallu que mes avocats veuillent organiser une conférence de presse pour que le bâtonnier sorte », a fustigé le leader de Pastef Les Patriotes.