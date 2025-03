Affaire des ICS : décès du chauffeur de camion Serigne Mbacké Dieng après une exposition au gaz toxique

Ancien chauffeur de camion, Serigne Mbacké Dieng faisait partie des 103 travailleurs licenciés par les Industries Chimiques du Sénégal ( ICS ). Le décès de Serigne Mbacké Dieng serait lié à une exposition à du gaz toxique alors qu’il effectuait un transfert de minerai avec son véhicule au sein de l’usine, selon le journaliste Ayoba Faye, qui a relayé l'information sur sa page Facebook.Ce dernier rapporte que ses collègues avaient alerté sur la gravité de son état bien avant son décès. « Il est resté cloué au lit plus de 2 mois sans prise en charge médicale de la part des ICS. Il y a deux semaines, quand ses camarades m’ont interpellé pour me faire part de leurs problèmes avec l’entreprise, ils m’avaient avisé en ces termes de l’urgence de son état de santé : “Si on nous informe demain que Serigne est mort, nous ne serons pas surpris” », a révélé Ayoba Faye.Évacué d’urgence à l’hôpital, hier, vendredi, Serigne Mbacké Dieng est tombé dans le coma avant de rendre l’âme, informe le journaliste et bloggeur.Ce drame relance le débat sur la gestion des risques sanitaires et sécuritaires aux ICS ainsi que sur les conditions de vie des populations vivant à proximité du site industriel, notamment à Mboro, Darou Khoudoss, Ndomor, Diogo et Méouane.