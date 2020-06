Affaire des faux billets : Thione Seck condamné à 3 ans de prison dont 8 mois ferme

Le verdict est tombé. La Cour d’appel de Dakar vient de condamner l’artiste-chanteur, Thione Ballago Seck à 3 ans de prison dont 8 mois ferme avec une amende de 5 millions F Cfa et une interdiction de toute activité bancaire pour une durée d'un an. Le père de Wally Seck a été reconnu coupable des délits d'association de malfaiteurs et de tentative de mise en circulation, de détention et de réception de signes monétaires falsifiés.



La Cour a aussi ordonné la restitution des 32 millions F Cfa saisis chez lui. Quant à son présumé complice, Alaye Djité, il a été condamné à 5 ans de prison ferme assorti d'un mandat d'arrêt et d'une interdiction de séjour au Sénégal pour 10 ans. Il doit payer une amende de 1 milliard 588 millions F Cfa. Elle a aussi ordonné la confiscation de tous les objets en rapport avec la commission des faits.



En première instance, Thione Seck et son co-accusé Alaye Djité avaient été relaxés, avant que le Parquet n’attaque la décision. La Cour d’Appel de Dakar a ainsi ordonné la reprise des débats, après avoir rejeté le pourvoi en cassation introduit par les avocats des mis en cause.



Pour rappel, Thione a passé neuf mois en détention provisoire après son arrestation le 27 mai 2015. Par conséquent, il a déjà purgé cette peine et ne retournera pas en prison.