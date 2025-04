Affaire des fonds Covid-19 : les huit ministères officiellement épinglés

L’affaire de la gestion controversée des fonds alloués à la lutte contre la Covid-19 continue de livrer ses secrets. Ce jeudi, lors d’un point de presse conjoint animé par le procureur général Mbacké Fall, le procureur de la République Ibrahima Ndoye, et le procureur financier El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, de nouvelles révélations ont été faites sur les ministères impliqués dans les irrégularités relevées par les audits.



Selon le procureur Ibrahima Ndoye, huit rapports transmis au parquet concernent huit ministères différents, officiellement épinglés dans le cadre de l’enquête sur les fonds Covid-19. Les départements visés sont :



Le ministère des Mines et de la Géologie



Le ministère de la Culture et de la Communication



Le ministère de la Jeunesse



Le ministère des Sports



Le ministère de la Santé



Le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection de l’Enfance



Le ministère du Développement industriel et des Petites et Moyennes Industries (PMI)



Le ministère du Développement communautaire



Ces ministères sont soupçonnés de mauvaise gestion, voire de détournements de deniers publics, dans le cadre du fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la pandémie, également connu sous le nom de Force Covid-19.



Le parquet a réaffirmé sa détermination à traiter ce dossier avec rigueur et transparence, tout en respectant la présomption d’innocence des personnes concernées. Des procédures sont en cours, certaines personnalités ont déjà été entendues ou mises en examen, et des résolutions de mise en accusation ont été transmises à l’Assemblée nationale pour les ministres en fonction à l’époque des faits.